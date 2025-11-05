Politico: в ЕК и кабмине Бельгии 7 ноября обсудят тему активов России

В Еврокомиссии опасаются, что без изъятия российских активов странам ЕС придется выделять помощь Киеву из собственных бюджетов

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители Еврокомиссии и правительства Бельгии 7 ноября проведут встречу, посвященную теме изъятия замороженных российских активов. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, 4 ноября тему обсуждали заместители министров финансов стран ЕС, но они не смогли достичь прогресса, 5 ноября она будет обсуждаться на плановом заседании комитета постоянных представителей государств объединения. На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что чем дальше будет оттягиваться принятие решения по российским активам, "тем это [их изъятие] будет сложнее". В Бельгии базируется компания Euroclear, на балансе которой находятся российские активы. Королевство блокирует их изъятие, требуя от стран ЕС и Еврокомиссии гарантии, что Бельгии не придется единолично выплачивать компенсацию в случае, если Россия успешно оспорит экспроприацию своих средств.

В Еврокомиссии опасаются, что без изъятия российских активов странам ЕС придется выделять помощь Киеву из собственных бюджетов, поскольку без дополнительного финансирования Украина уже весной столкнется с нехваткой средств. "Как мы можем взять 140 млрд евро из европейского бюджета в это время года? Это невозможно", - прокомментировал ситуацию неназванный замминистра финансов одной из стран ЕС.

На встрече 7 ноября чиновники ЕК планируют изложить представителям Бельгии альтернативные варианты финансирования Киева, в том числе путем совместных долговых заимствований. Они надеются, что правительство Бельгии смягчит позицию, осознав, что реальных альтернатив изъятию российских активов у ЕС нет, пишет издание.

В свою очередь Бельгия требует не только того, чтобы риски выплаты компенсации России разделяли все страны ЕС, но и того, чтобы эти риски были учтены при планировании бюджета объединения на 2028-2035 годы. Также бельгийское правительство добивается лишения отдельных стран-членов права вето на продление антироссийских санкций. Как поясняет издание, санкции продлеваются раз в полгода, вето одной страны достаточно, чтобы какие-то из этих мер, например заморозка российских активов, перестали действовать.