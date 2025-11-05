Медведчук заявил о вранье Зеленского про ситуацию на фронте

По словам главы движения "Другая Украина", Владимир Зеленский поддерживает "красивую картинку" ради западного финансирования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский продолжает врать по поводу ситуации в Красноармейске (Покровск) и Купянске, чтобы поддержать красивую картинку ради западного финансирования. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим. ру" он обратил внимание на заявление Зеленского, в котором тот пообещал, что ВСУ очистят Купянск от российских войск, а в Красноармейске у России успехов якобы нет.

Медведчук написал, что украинские политики, эксперты и военные задаются вопросом, знает ли Зеленский о том, что дает в эфир ложную информацию, или его ввели в заблуждение манипулирующие им "нерадивые генералы". Политик отметил, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить, как граждане Украины верили в то, что "политический клоун ничего не знает" о процветающей в стране коррупции. Они считали, что ему не хватает опыта справиться с коррупционерами, оправдывали его, но потом "оказалось, что коррупцию в стране возглавляет именно он".

В украинском информационном пространстве слова Зеленского вызвали бурную реакцию, продолжил глава движения "Другая Украина". Его прямо изобличают во лжи.

Речь идет не о неинформированности, а сформированной мощной машине лжи, находящейся под его руководством, заключил Медведчук. Реальная ситуация совершенно не интересует "наркофюрера". Предметом его интересов является "красивая телевизионная картинка", которая обеспечит ему новые денежные потоки, заявил политик. Он заметил, что Зеленский до того, как "вляпался в политику", занимался построением красивой картинки на экране. "Искусством обманывать зрителя он овладел в совершенстве", - подытожил Медведчук.