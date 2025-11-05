Генсек ОДКБ заявил о кратном росте опасности серьезных инцидентов на АЭС

Имангали Тасмагамбетов отметил, что это чревато "катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях кратно возросла, что чревато катастрофическими последствиями и вне зоны боевых действий российско-украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"На восточноевропейском направлении основные события по-прежнему разворачиваются вокруг ситуации на Украине, где проводятся боевые действия. <…> Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на атомных электростанциях, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий", - отметил он на XIII Встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве.

Генсек также подчеркнул, что украинский конфликт сопровождается ужесточением западных санкций против России и Белоруссии, а также непрекращающимися финансовыми вливаниями и поставками Киеву наступательных вооружений из США, стран Европы и их союзников.

Встреча секретарей советов безопасности СНГ завершает международный фестиваль "Народы России и СНГ", который проходит в Москве с 31 октября по 5 ноября. ТАСС - информационный партнер фестиваля.