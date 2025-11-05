CNN: США предложат ООН разместить в Газе многонациональные силы

По данным телеканала, американские военные не будут входить в состав этих сил безопасности внутри сектора Газа, но будут выполнять "координирующую функцию"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над резолюцией Совета Безопасности ООН о размещении многонациональных сил в секторе Газа в целях обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня, достигнутого при посредничестве Вашингтона. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, обсуждаются детали создания временных сил безопасности, в задачу которых будет входить работа по демилитаризации сектора Газа и подготовка новой палестинской полиции. Источник добавил, что американские военные не будут входить в состав этих сил безопасности внутри сектора Газа, но будут выполнять "координирующую функцию", находясь за пределами анклава. Отмечается, что предварительные версии резолюции уже были разосланы другим членам СБ ООН.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану президента США, вступил в силу 10 октября.