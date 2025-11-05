Медведчук рассказал, что ждет Украину при заморозке конфликта с РФ без денацификации

Если фронт заморозить, но при этом "Украину Владимира Зеленского оставить, то война не прекратится, она пойдет вглубь страны", подчеркнул глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Нацистские формирования на Украине при режиме Владимира Зеленского чувствуют себя хозяевами и перенесут войну вглубь страны, даже если заморозить фронт. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру" он пишет, что в стране продолжается гражданское противостояние, набирающее силовой характер. "Граждане по всей стране оказывают сопротивление военным рекрутерам из ТЦК, действующим совместно с полицией и "добровольцами" из ультраправых и криминальных группировок", - продолжил политик, напомнив о недавних событиях в Одессе и противостоянии жителей и сотрудников военкоматов на рынке "7-й километр".

"Однако нацисты, получающие огромные прибыли на войне, начали угрожать оказавшим сопротивление одесситам, - написал Медведчук. - Пошел призыв к грабежам и погромам, что более 100 лет назад вызвало кровавую гражданскую войну. И все условия для такой войны давно созданы".

По его мнению, если фронт заморозить, но при этом "Украину Зеленского оставить, то война не прекратится, она пойдет вглубь страны". "Нацистские формирования чувствуют себя хозяевами Украины и ждут часа, чтобы прибрать власть и ресурсы к рукам. Сможет ли нелегитимный тогда защитить имущество и жизнь украинских граждан? Разве что в телевизоре, ему бы самому в это время спастись, хотя денег у него для этого достаточно. Поэтому ему остается одно - врать, врать и врать и надеяться, что ситуация как-то сама собой разрешится. Но ситуация может разрешиться только благодаря денацификации и демилитаризации, другого пути для Украины Зеленского нет", - заключил он.