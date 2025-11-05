Додон заявил, что правительство Молдавии может закрыть Русский дом

Руководитель оппозиционной Соцпартии посоветовал новому премьер-министру страны Александру Мунтяну вместо этого заняться "тем, что действительно важно - экономикой и благополучием граждан"

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну занялся продолжением русофобской политики вместо решения насущных проблем граждан. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель оппозиционной Соцпартии Игорь Додон, комментируя повестку первого заседания кабинета министров, в которую внесен законопроект о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе.

"У нас сложная экономическая и социальная ситуация. Люди ждут от правительства конкретных действий и решений, которые помогут им справиться с повседневными проблемами. <...> В стране действуют десятки тысяч НПО, связанных в том числе с Соросом, но именно Российский центр науки и культуры (РЦНК) стал мишенью. Господин премьер-министр, это не ваша повестка - это повестка Партии действия и солидарности и Брюсселя. Это решение не принесет никакой пользы людям. Исключите этот вопрос из повестки сегодняшнего заседания правительства и займитесь тем, что действительно важно - экономикой и благополучием граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала несколько акций протеста российских соотечественников в Кишиневе. Посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения властей страны безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Русском доме остался всего один командированный сотрудник.