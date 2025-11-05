Президент Румынии и генсек НАТО обсудили размещение дополнительных сил альянса

Марк Рютте находится в Румынии для участия в форуме "НАТО - Индустрия"

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

БУХАРЕСТ, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили перспективы размещения дополнительных сил альянса в стране. Об этом сообщил глава румынского государства по итогам переговоров на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте президентской администрации.

"Мы обсудили дополнительные военные силы, которые будут размещены на всем восточном фланге, в том числе в Румынии", - сказал он.

"НАТО готова сделать все необходимое для обороны, - заявил, в свою очередь, генеральный секретарь НАТО. - Это включает и такие программы, как "Восточный дозор", которые укрепляют позиции альянса на всем восточном фланге, в том числе в регионе Черного моря. Это означает больше сил, которые могут быть использованы когда и где это нужно".

Ранее президент Румынии дал понять, что после сокращения контингента американских войск в стране намерен обсудить с генеральным секретарем НАТО возможности размещения дополнительных сил из других стран альянса, отмечало Радио Румынии.

Рютте находится в Румынии для участия в форуме "НАТО - Индустрия". В его программе также встречи с премьер-министром Илие Боложаном, спикерами Сената и Палаты депутатов Мирчей Абрудяном и Сорином Гриндяну, а также выступление перед студентами Бухарестского университета. Выступления президента Румынии и генерального секретаря НАТО на форуме запланированы на четверг.

Начавшийся в среду двухдневный форум "НАТО - Индустрия" (NIF25) организован Союзным командованием НАТО по трансформации и Отделением по оборонной индустрии, инновациям и вооружениям Международного военного штаба в штаб-квартире альянса. Его тема - "Перевооружение НАТО - инновации, ускорение, поддержка". На форум приехали более 800 участников из 26 стран - членов альянса и партнеров, а также представители более 300 компаний оборонной промышленности. Цель форума - проведение стратегического диалога с представителями оборонной индустрии стран - членов НАТО.