El Deber: суд Боливии отменил приговор экс-лидеру страны Аньес

Судья постановил немедленно освободить ее

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Боливии отменил приговор бывшей и.о. президента Жанин Аньес, осужденной по делу о госперевороте, и постановил немедленно освободить ее. Об этом сообщила газета El Deber.

"Было принято решение признать недействительным вынесенный ей приговор", - приводит издание слова председателя суда Ромера Сауседо. Он также заявил, что в связи с отменой решения нижестоящей инстанции "предписывается немедленно освободить" Аньес.

В июне 2022 года суд приговорил бывшую и.о. президента к 10 годам лишения свободы за недобросовестное исполнении обязанностей и принятие решений, которые противоречат конституции. Речь шла о событиях вокруг отставки на тот момент президента Боливии Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил об уходе с поста на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, занимавшая в то время должность второго вице-спикера Палаты сенаторов (верхняя палата) парламента, возложила на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов и назначила кабинет министров.