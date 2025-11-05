Власти Литвы одобрили перевод профессиональных школ на государственный язык

Согласно решению кабмина республики, для иностранцев предусмотрен переходный период с двуязычным обучением

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Профессиональные школы Литвы должны полностью перейти на обучение на государственном литовском языке. Такое решение приняло на своем заседании правительство Литвы, сообщила пресс-служба кабмина.

"Кабинет министров одобрил предложения министерства образования, науки и спорта о том, что обучение в профессиональных школах должно быть организовано на литовском языке. Для иностранцев предусмотрен переходный период с двуязычным обучением", - говорится в сообщении.

Одобренный правительством документ передается в Сейм (парламент) для обсуждения и придания ему в случае согласия парламентариев статуса закона.

Согласно данным министерства образования, науки и спорта, в 2025-2026 учебном году профессиональную квалификацию в учебных заведениях Литвы намерены получить около 800 учащихся-иностранцев.