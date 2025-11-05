В Словакии сообщили о признании страны свободной от ящура

Словацкие власти проинформировали 21 марта о первом за полвека случае появления ящура в стране

БРАТИСЛАВА, 5 ноября. /ТАСС/. Словакия вновь признана страной, в которой нет угрозы распространения ящура. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства республики Рихард Такач.

"Всемирная организация по охране здоровья животных вновь признала Словакию страной без ящура и без необходимости вакцинации против этого заболевания", - сказал министр. Он отметил, что на международном уровне был признан факт успешной ликвидации выявленных весной текущего года очагов распространения ящура в республике.

Словацкие власти проинформировали 21 марта о первом за полвека случае появления ящура в стране. Болезнь была выявлена на шести скотоводческих фермах. В связи с угрозой ее распространения в республике был введен режим чрезвычайной ситуации.