ЕС готов поддержать договоренности о мире между Баку и Ереваном

На встрече спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалены Гроно с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым была подчеркнута важность переговоров по платформам и инструментам сотрудничества Баку и Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Евросоюз готов поддержать реализацию договоренностей о мире между Азербайджаном и Арменией, достигнутых на встрече лидеров двух стран в Вашингтоне в августе 2025 года. Об этом заявила спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Спецпредставитель выразила готовность Евросоюза поддержать успехи, достигнутые в рамках вашингтонского саммита", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Байрамов проинформировал Гроно о подвижках в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и перспективах мирного процесса, изложил позицию Баку по этому вопросу.

Собеседники также рассмотрели вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, транспортной сферах, в области энергической безопасности.

"Была подчеркнута важность переговоров по платформам и инструментам сотрудничества Азербайджана и Евросоюза, выражено удовлетворение контактами высокого уровня между двумя сторонами и подчеркнута необходимость продолжения усилий в этом направлении", - отмечается в сообщении.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".