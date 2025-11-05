Митрополит Арсений заявил, что его заставляли перейти в раскольническую ПЦУ

Наместник Святогорской лавры также заявил о тяжелых условиях содержания и отсутствии медицинской помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Арсений рассказал, что его заставляли перейти в ряды раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Заключительное слово священнослужителя на прошедшем 3 ноября судебном заседании привел Союз православных журналистов Украины.

"Я не убежал никуда. Я с 2014 г. мог убежать. Меня заставляли перейти в ПЦУ. Меня выставляли в 2015 г. полковником ФСБ и писали, будто у меня Виктор Янукович прятался и его деньги мы будто бы скрывали… Что только не писали!" - рассказал митрополит.

Наместник Святогорской лавры также заявил о тяжелых условиях содержания и отсутствии медицинской помощи.

Служба безопасности Украины 28 октября повторно задержала 57-летнего митрополита в Днепропетровске. Его обвинили в "оправдании" действий России. Это произошло вскоре после того, как священнослужитель покинул СИЗО. Суд Днепропетровска 3 ноября постановил заключить митрополита под стражу сроком на 60 дней. При этом заседание было прервано из-за плохого самочувствия настоятеля. Он был госпитализирован с гипертоническим кризом, однако потом был доставлен обратно.

В первый раз митрополита задержали 24 апреля 2024 года. Изначально ему предъявили обвинения в распространении информации о перемещении и расположении украинских войск. Святогорская лавра с апреля 2024 года заявляла, что на состояние здоровья митрополита могут негативно повлиять условия содержания в СИЗО. Днепропетровский апелляционный суд 23 октября освободил священнослужителя под залог в размере 1,5 млн гривен ($35,66 тыс.).

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них также вводят санкции.