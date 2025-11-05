ХАМАС передаст МККК останки еще одного израильского заложника

Радикалы уточнили, что Красный Крест в Газе получит тело "около 21:00 по местному времени"

КАИР, 5 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передаст в среду сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) тело израильского заложника в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках соглашения об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] останки заложника, которые были обнаружены сегодня в районе Эш-Шуджаия", - говорится в сообщении. Радикалы уточнили, что Красный Крест в Газе получит тело "около 21:00 по местному времени" (22:00 мск).

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 21 убитого заложника. По состоянию на 5 ноября они продолжают удерживать тела еще 7 похищенных.