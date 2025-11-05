Responsible Statecraft: западные СМИ умалчивают о "бусификации" на Украине

Как указывает портал, в интернете можно найти "тысячи случаев, когда принудительно мобилизованные мужчины умирали еще до того, как надели военную форму"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Западные СМИ в значительной степени игнорируют факт призыва в армию молодых людей на Украине против их воли. Такое мнение выразил портал Responsible Statecraft.

Ранее редактор отдела обороны британской газеты The Sun Джером Старки выпустил репортаж о своей поездке на украинскую линию фронта, где, по его словам, "его украинский коллега был насильно завербован в вооруженные силы своей страны", напоминает портал. Отмечается, что обычно о принудительной мобилизации на Украине почти никогда не упоминают западные СМИ.

Как указывает Responsible Statecraft, в интернете можно найти "тысячи случаев, когда принудительно мобилизованные мужчины умирали еще до того, как надели военную форму".

Помимо этого, подчеркивает портал, Владимир Зеленский часто заявляет, что военное положение Украины связано с "нехваткой оружия, а не с нехваткой людей".

По мнению Responsible Statecraft, Зеленский не заинтересован в общественном освещении проблемы дезертирства и смертей молодых украинцев в ходе мобилизации, а лишь хочет получить от союзников "больше денег".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.