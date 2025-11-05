Channel A: разведка Южной Кореи не докладывала о пульсе Ким Чен Ына

Спецслужба заявила, что не сообщала об этом депутатам профильного комитета Национального собрания

Редакция сайта ТАСС

Лидер КНДР Ким Чен Ын © Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

СЕУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба Республики Корея отрицает, что докладывала депутатам профильного комитета Национального собрания о пульсе лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил телеканал Channel A.

Ранее депутат Нацсобрания Пак Сон Вон по итогам брифинга спецслужбы рассказал журналистам о южнокорейских оценках состояния здоровья лидера КНДР. "Его пульс около 80 [ударов] в минуту. По оценкам, риск гипертонии снизился", - цитировало депутата агентство Yonhap. При этом депутат не пояснял, на чем основаны эти утверждения.

Южнокорейская разведка заявила об отсутствии значительных проблем со здоровьем у Ким Чен Ына, обратив внимание на его дальние поездки и плотный график в последние месяцы.