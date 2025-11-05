ХДС/ХСС обсуждает замену Вадефуля на посту главы МИД ФРГ из-за слов о Сирии

По информации издания Bild, всего через полгода после вступления в должностьполитик втянул себя в полномасштабный кризис

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Высокопоставленные политики консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) обсуждают возможную замену Йоханна Вадефуля (ХДС) на посту министра иностранных дел Германии из-за его высказываний о депортациях сирийских беженцев на родину. Об этом сообщила газета Bild.

По информации издания, всего через полгода после вступления в должность главы МИД ФРГ Вадефуль втянул себя в полномасштабный кризис. Высказывания министра по Сирии вызвали раздражение фракции ХДС/ХСС, руководства консерваторов и даже канцлера Германии Фридриха Мерца (ХДС). Несмотря на заявление представителя правительства ФРГ о том, что Мерц поддерживает Вадефуля, высокопоставленные политики ХДС/ХСС выражают сомнения в его пригодности для поста министра иностранных дел, отмечает газета.

"Ему следовало просто промолчать, и тогда дискуссия была бы закончена" - заявил Bild высокопоставленный депутат парламента. Скептицизм в отношении Вадефуля дошел и до Ведомства канцлера ФРГ. Несмотря на то что Вадефуль заявил во вторник, что между ним и Мерцем "абсолютно нет никакой разницы", в отличие от главы МИД, который ставил под сомнение депортации в Сирию, ссылаясь на разрушение страны, канцлер, глава его ведомства Торстен Фрай (ХДС) и министр внутренних дел Александер Добриндт (ХСС) дали ясно понять: правительство Германии намерено репатриировать сирийских граждан на родину.

По данным Bild, Мерц уже выражал недовольство позицией Вадефуля по Сирии в ходе внутренних дискуссий. Канцлеру нечасто приходится публично опровергать заявления главы МИД, особенно однопартийца. Однако в случае с Сирией потенциальный ущерб был слишком велик: Вадефуль открыто поставил под сомнение коалиционное соглашение и обещанное изменение миграционной политики, поясняет газета. Тем самым он оскорбил главу МВД и дал повод для критики своим политическим оппонентам - как "Альтернативе для Германии", так и "Зеленым", подчеркивает издание.

Высокопоставленные представители ХДС/ХСС открыто обсуждают замену главы МИД, констатирует Bild. Замена министра всего через шесть месяцев также нанесла бы политический ущерб канцлеру. Более того, по данным правительственных источников, очевидного преемника пока нет. Вместе с тем Вадефуль, как замечает Bild, никогда не был предпочтительным кандидатом. Мерц хотел назначить главой МИД председателя комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера (ХДС), но после того, как тот отказался, обратился к Вадефулю, резюмирует газета.

О заявлениях Вадефуля

4 ноября министр иностранных дел Германии обосновал свои слова относительно депортаций сирийских беженцев на родину, заявив, что в настоящее время ситуация в Сирии хуже, чем в Германии в 1945 году. Однако Мерц настаивает на скорейшем возобновлении депортаций. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, наоборот, выступает против такого шага.

30 октября Вадефуль во время посещения пригорода Дамаска заявил, что находящиеся в ФРГ сирийские беженцы не смогут "в краткосрочной перспективе" вернуться на родину. Его слова спровоцировали ожесточенные дискуссии в правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) по вопросу репатриации сирийцев и едва не привели к открытому конфликту между МИД и МВД.

По данным внутриполитического ведомства ФРГ, по состоянию на август в Германии проживали более 950 тыс. сирийцев.