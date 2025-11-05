Додон: партия Санду не сформировала группы дружбы с РФ и Белоруссией в парламенте

Лидер социалистов заявил, что агрессивной русофобией власть не добьется ничего позитивного

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Фракция оппозиционной Партии социалистов потребовала от руководства парламента Молдавии создать группы дружбы с Россией и Белоруссией, обвинив в нежелании их формировать правящую Партию действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду. Об этом сообщил журналистам бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон.

"В списке парламентских групп дружбы с зарубежными странами, предложенном парламентским большинством ПДС, отсутствуют Российская Федерация и Беларусь, с которыми Республика Молдова поддерживает дипломатические отношения на протяжении десятилетий и дружеские связи на протяжении веков. Такой постыдный случай происходит впервые за 34 года независимости. Речь идет о двух государствах, имеющих стратегически важное значение, с которыми нас связывала долгая дружба, а также экономическое и культурное сотрудничество. В официальном обращении от имени парламентской фракции социалистов мы потребовали от представителей ПДС в парламенте создать такую группу дружбы. Своей агрессивной русофобией власть не добьется ничего позитивного - лишь разделения, ненависти в обществе и еще большей бедности в государственном бюджете, среди отечественных производителей и простых граждан", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Отношения между Россией и Молдавией охладели в 2021 году после прихода к власти в республике Санду и ее правящей ПДС. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. Тогда Молдавия потребовала выслать из страны несколько десятков сотрудников посольства РФ. Администрация Санду уже около года затягивает вручение верительных грамот послом РФ в Кишиневе Олегом Озеровым. Со стороны России последовали ответные меры. Москва призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию связей с РФ. Российская сторона добавила, что она настроена на дружеские отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.