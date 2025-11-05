Шор осудил решение кабмина Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе

Если бы подельники президента Майи Санду решали реальные проблемы так же неистово, как борются со всем русским, республика уже стала бы раем на земле, заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа"

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор осудил решение правительства Молдавии о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров.

"Если бы подельники [президента Майи] Санду решали реальные проблемы так же неистово, как борются со всем русским, Молдова уже стала бы раем на земле", - написал он в своем Telegram-канале.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.

Отношения между РФ и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. В дипведомстве добавили, что Москва настроена на дружественные отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.