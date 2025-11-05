Шор осудил решение кабмина Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе
КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор осудил решение правительства Молдавии о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров.
"Если бы подельники [президента Майи] Санду решали реальные проблемы так же неистово, как борются со всем русским, Молдова уже стала бы раем на земле", - написал он в своем Telegram-канале.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с РФ о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр науки и культуры должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе.
Отношения между РФ и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. В дипведомстве добавили, что Москва настроена на дружественные отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.