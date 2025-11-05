"Общественное. Новости": в Днепропетровской области ранены 40 солдат ВСУ 1 ноября

По информации издания, среди солдат ВСУ также восемь погибших, а шестеро числятся пропавшими без вести

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) при ударах ВС РФ по Днепропетровской области 1 ноября составили 8 погибших и 40 раненых, еще 6 военных числятся пропавшими без вести. Об этом изданию "Общественное. Новости" рассказал один из военнослужащих ВСУ.

По его словам, военных собрали для "торжественного награждения с кострами и факелами" по случаю годовщины создания 35-го батальона морской пехоты. "Медики говорили, что восемь [погибших], сорок раненых, шесть пропавших без вести. Это все среди военных", - рассказал он изданию.

2 ноября группировка войск "Восток" ВСУ сообщила, что понесла потери убитыми и ранеными в результате комбинированных ударов ВС РФ 1 ноября в Днепропетровской области. Позже 30-й корпус морской пехоты ВМС ВС Украины сообщил, что после ликвидации военных "определенные должностные лица" уже отстранены от занимаемых должностей. 4 ноября Государственное бюро расследований Украины (ГБР) начало досудебное расследование по факту ликвидации военных ВСУ из-за халатного отношения к военной службе и несоблюдения требований безопасности во время воздушной тревоги.