NTV: глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

Представители палестинского движения заявили о нарушениях Израилем режима прекращения огня

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 5 ноября. /ТАСС/. Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил с представителями радикального палестинского движения ХАМАС реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в спецслужбе.

По его данным, Калын встретился в Стамбуле с делегацией политбюро ХАМАС во главе с Халилем аль-Хейей. Представители палестинского движения заявили о нарушениях Израилем режима прекращения огня, сообщает NTV.

На встрече также обсуждались вопросы реализации следующих этапов мирного плана по Газе и оказания гуманитарной помощи жителям палестинского анклава совместно с международными организациями.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа этого плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.