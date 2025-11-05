Трамп вновь раскритиковал ЮАР, подтвердив, что не поедет на саммит G20

Южной Африке даже не место в каких бы то ни было группах, поскольку ничего хорошего там не происходит, считает американский лидер

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Южную Африку, подтвердив, что не планирует принимать участие в предстоящем там саммите Группы двадцати (G20).

"Я не поеду на встречу G20 в Южной Африке. Южной Африке даже не место в [каких бы то ни было] группах, поскольку ничего хорошего там не происходит. Я не еду. Я ему (видимо, президенту ЮАР Сирилу Рамапосе - прим. ТАСС) сказал, что не еду. Я не буду там представлять нашу страну", - заявил глава Белого дома, выступая на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида). "На протяжении поколений [город] Майами был убежищем для тех, кто бежал от коммунистической тирании в Южной Африке", - сказал при этом Трамп. Вероятно, он говорил о выходцах из Латинской Америки. В Майами проживает крупная латиноамериканская диаспора, прежде всего кубинская и венесуэльская.

"Как я предупреждал много лет, наши [политические] оппоненты с дьявольским упорством добиваются превращения Америки в коммунистическую Кубу или социалистическую Венесуэлу. <...> Поглядите на происходящее в разных частях Южной Америки", - сказал республиканец Трамп, имея в виду представителей Демократической партии США. "Демократы [в США] теперь настроены настолько радикально, что Майами вскоре станет убежищем для бегущих от коммунизма в Нью-Йорке", - считает глава американской администрации. Так он прокомментировал победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, одержанную во вторник.

Трамп заявил в начале сентября, что пропустит встречу в верхах "двадцатки", намеченную в ЮАР на 22-23 ноября. Американский лидер уточнил, что делегацию США на саммите возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

На личной встрече в Вашингтоне в мае Трамп фактически поспорил с Рамапосой по поводу ситуации с защитой прав белого населения ЮАР, заявив о необходимости решить этот вопрос. В противном случае "это станет концом страны", то есть ЮАР, полагает президент США.