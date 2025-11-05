Трамп утверждает, что США, РФ и КНР работают над планом ядерного разоружения

Президент США отметил, что его страна обладает "самыми мощными вооруженными силами"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Вашингтон, Москва и Пекин разрабатывают план ядерного разоружения.

Во время выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида) он представил оценку, согласно которой его страна обладает "самыми мощными вооруженными силами". "Мы - ядерная держава номер один, и мне не нравится признавать это. Если бы нам когда-либо пришлось применить его (атомное оружие - прим. ТАСС), это была бы ужасная ситуация. Россия - вторая, Китай - третий с большим отставанием, но они сравняются с нами в течение четырех-пяти лет. Они смогут догнать нас. Возможно, мы работаем над планом ядерного разоружения трех наших [стран], посмотрим, сработает ли это", - заявил хозяин Белого дома.

30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва и Вашингтон в настоящий момент не ведут экспертные переговоры о ядерном разоружении, но тема остается на повестке дня.

5 ноября глава российского государства Владимир Путин поручил ключевым ведомствам, включая Минобороны и спецслужбы, подготовить предложения о возможности возобновления испытаний ядерного оружия. Это решение стало реакцией на заявление Трампа, который поручил Пентагону возобновить такие испытания. Министр обороны Андрей Белоусов, ссылаясь на наращивание Вашингтоном вооружений, назвал целесообразным начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям.