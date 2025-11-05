Трамп утверждает, что добивается завершения некоторых конфликтов за час

Президент США отметил, что при этом не получает никакого содействия от ООН

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что добивается преодоления некоторых региональных конфликтов буквально за час, причем не получая никакого содействия со стороны ООН.

"Я уладил некоторые из них за час. Без какой бы то ни было помощи [Организации] Объединенных Наций", - сказал президент США, комментируя на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида) свои усилия по урегулированию конфликтов в различных уголках земного шара.

Трамп далее обвинил ООН в целенаправленном отключении телесуфлера, на который должны были вывести текст его речи на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в сентябре. "От них (сотрудников ООН - прим. ТАСС) я получил только неработавший телесуфлер, - указал глава американской администрации. - Они это сделали специально". "И, думаю, я [все равно] произнес лучшую свою речь. Так мне говорили", - добавил глава Белого дома.

Американский лидер упомянул также подписание при содействии США Азербайджаном и Арменией договоренностей, призванных обеспечить нормализацию отношений между этими двумя странами. С его слов, две недели назад он обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По утверждению Трампа, российский лидер в ходе беседы якобы заявил, что РФ "пыталась добиться завершения этой войны в течение 10 лет", и ей это "не удалось", а США ее прекратили.