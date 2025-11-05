В США введут ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдауна

Министр транспорта Соединенных Штатов Шон Даффи отметил, что из-за остановки работы правительства возникла нехватка авиадиспетчеров

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена с 7 ноября ввести ограничения на объемы авиаперевозок в некоторых крупных аэропортах страны и разрешить осуществлять космические запуски только в определенное время суток из-за частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна). Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр транспорта США Шон Даффи.

Как он отметил, из-за шатдауна возникла нехватка авиадиспетчеров в аэропортах страны и других технических специалистов. По словам Даффи, власти США в связи с этим примут меры в целях безопасности. "Одна из них будет состоять в том, что мы уменьшим на 10% объемы перевозок в 40 наших точках", - сказал он. Как он пояснил, речь идет, в частности, о крупных американских аэропортах. Их список вскоре будет опубликован.

Министр сообщил, что космические запуски в США будет разрешено осуществлять только в "определенное время суток". "Запуски могут сильно нарушать операции в воздушном пространстве", - пояснил Даффи. Он не привел других подробностей.

По словам министра, новые нормы вступят в силу "в пятницу [7 ноября] утром". Как долго они будут действовать, пока не уточняется. Даффи допустил возможность введения дополнительных ограничений.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Текущая приостановка работы правительства США уже стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока действующего американского лидера Дональда Трампа. Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года шатдаун удалось преодолеть на 35-й день - 25 января 2019 года.