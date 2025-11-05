Главе правящей партии Венесуэлы Мадуро предоставили дополнительные полномочия

Лидеру страну предоставили право принимать "решения по реорганизации партийной структуры и назначению национального руководства партии"

КАРАКАС, 6 ноября. /ТАСС/. Внеочередной съезд правящей Единой социалистической партии Венесуэлы предоставил ее председателю, президенту страны Николасу Мадуро дополнительные полномочия. Генеральный секретарь партии, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо объявил о принятом по итогам голосования на пленарном заседании съезда решении в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Он сообщил, что "для обеспечения большей эффективности политической работы" съезд единогласно предоставил Мадуро право принимать "решения по реорганизации партийной структуры и назначению национального руководства партии". Кабельо отметил, что руководящие партийные органы, состоящие из 13 заместителей председателя партии, будут преобразованы. По его словам, в рамках национального руководства планируется учредить "генеральный секретариат и семь секретариатов, которые повысят политическую эффективность" принимаемых решений.