Bloomberg: кандидат на главу NASA предлагал направить миссию к Марсу в 2026 году

В плане миллиардера Джареда Айзекмана шла речь о возможном сотрудничестве NASA с компаниями Blue Origin, Rocket Lab и Axiom Space

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Вновь выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) миллиардер Джаред Айзекман предлагал направить беспилотную миссию к Марсу уже в 2026 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказались отрывки плана "Проект Афина" (Project Athena), подготовленного Айзекманом.

По сведениям Bloomberg, в документе говорилось, что одной из компаний, способных помочь США направить миссию к Марсу, может быть SpaceX миллиардера Илона Маска. Кроме того, в плане шла речь о возможном сотрудничестве NASA с компаниями Blue Origin, Rocket Lab и Axiom Space.

Айзекман ранее подтвердил существование "Проекта Афина". "[Project] Athena действительно был проектом плана, над которым я и очень небольшая группа людей работали с момента первого выдвижения моей кандидатуры и ее отзыва в мае. Части этого плана уже устарели", - написал миллиардер на своей странице в X. Он также задался вопросом, почему утечка документа в СМИ произошла только сейчас: "Похоже, что некоторые позволяют политике встать на пути миссии [NASA] и целей президента в сфере космоса".

Трамп ранее в этом году уже выдвигал Айзекмана кандидатом на пост главы NASA. 30 апреля комитет Сената Конгресса США по коммерции, науке и транспорту рекомендовал утвердить Айзекмана на упомянутую должность. Ожидалось, что итоговое голосование по вопросу о его назначении пройдет в Сенате в июне. Однако 31 мая американский лидер заявил об отзыве кандидатуры Айзекмана и намерении назвать нового претендента на упомянутый пост. Американские СМИ называли Айзекмана ставленником Маска.

Маск, являющийся самым состоятельным человеком на планете, ранее в этом году в течение нескольких месяцев был координатором ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и госслужащим США с особым статусом, трудившимся на общественных началах. Он фактически входил в ближайшее окружение Трампа.

Однако, согласно публикациям в американской печати, за кулисами отношения между президентом и бизнесменом начали портиться по ряду причин, в том числе связанных с деловыми интересами Маска. После ухода Маска с госслужбы стороны устроили 5 июня громкое публичное выяснение отношений через социальные сети. Позднее Маск заявил, что сожалеет о резких высказываниях в адрес Трампа. В сентябре Трамп и Маск сели вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона). В конце октября Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Маском, несмотря на произошедшую ранее ссору.