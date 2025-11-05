Poder360: менее 10 глав государств приедут на конференцию COP-30 в Бразилию

Как сообщает портал, ранее власти республики заявляли, что на климатической конференции будут присутствовать 57 лидеров стран

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 ноября. /ТАСС/. Менее 10 глав государств примут участие в работе конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в бразильском Белене. Об этом сообщил новостной портал Poder360.

Как утверждает издание, ранее бразильское руководство информировало о присутствии 57 лидеров. При этом к настоящему моменту только девять глав государств и правительств официально подтвердили участие. В их числе президент ЮАР Сирил Рамапоса, французский лидер Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и другие африканские и европейские политики. Отмечается, что участники соберутся 6 ноября в Белене, эта встреча "будет посвящена подготовке" к самой конференции.

COP-30 пройдет в столице бразильского штата Пара на севере республики с 10 по 21 ноября. Организаторы сообщили, что перед климатической конференцией состоится саммит, который запланирован на 6 и 7 ноября.