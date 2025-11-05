Совет ЕС и ЕП согласовали перераспределение гражданских фондов на военные нужды

Инициатива является частью программы милитаризации Евросоюза до 2030 года

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Евросоюза и Европарламент достигли промежуточного решения по инициативе Еврокомиссии, которая разрешит перераспределение гражданских фондов Евросоюза на военные нужды, а также поддержали присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС и Европарламент договорились поддержать более быстрый и гибкий способ инвестирования в европейскую оборону", - говорится в документе. Эта инициатива, в частности, позволит перераспределять фонды из программы поддержки научных разработок или из фондов развития депрессивных регионов Евросоюза и других гражданских программ ЕС на проекты военного и двойного назначения.

Эта инициатива является частью программы милитаризации Евросоюза до 2030 года

"Присоединение Украины к Европейском оборонному фонду создаст новые возможности для украинских структур в будущем участвовать в европейских военных разработках и производстве", - отмечается в документе

Для введения этого решения в силу оно должно быть отдельно утверждено Европарламентом и Советом ЕС, что обычно происходит без серьезных задержек, когда между этими структурами уже достигнуто межинституциональное соглашение.