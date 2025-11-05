В Чехии ожидается отставка кабмина

Отставка может произойти 6 ноября

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Учредительное заседание Палаты депутатов (нижней палаты) чешского парламента завершилось, в ближайшее время ожидается отставка действующего правительства страны, возглавляемого премьер-министром Петром Фиалой. Об этом сообщил новостной портал Deník N.

Действующий кабмин соберется на свое заседание в первой половине дня 6 ноября. Вынесен вопрос о его подаче в отставку. Чешские СМИ проинформировали ранее, что она может произойти в тот же день. Официально отставку правительства принимает президент республики, который, согласно действующей практике, должен поручить премьеру и министрам исполнять обязанности до назначения им нового кабмина.

В Чехии 3 и 4 октября состоялись выборы в Палату депутатов. Наибольшего успеха добились находившиеся в оппозиции политические движения ANO ("Акция недовольных граждан"), "Свобода и прямая демократия" (SPD) и "Автомобилисты". 3 ноября они заключили соглашение о создании правительственной коалиции. Кандидатом в премьеры является лидер ANO Андрей Бабиш. 5 ноября спикером нижней палаты парламента нового созыва был избран председатель SPD Томио Окамура. Бабиш рассчитывает, что формируемый кабмин, который будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты, приступит к работе не позже середины декабря.