В КНДР пригрозили зеркальным ответом на враждебное отношение США

Рестрикции Вашингтона не окажут никакого влияния на политику Пхеньяна, подчеркнул замминистра иностранных дел КНДР Ким Ын Чхоль

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Нынешняя администрация США, вводя санкции против КНДР, сохраняет и подтверждает враждебную позицию по отношению к Пхеньяну, что подводит черту под предположениями о возможном изменении политики Вашингтона и налаживании диалога двух стран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхоль, отметив, что Пхеньян зеркально ответит на такой подход.

"Опять во всей наготе предстало злобное нутро США, которые намерены до последнего враждебно относиться к КНДР. Недавно новая администрация США ввела уже пятые по счету после прихода к власти односторонние санкции против КНДР", - привело его высказывания Центральное телеграфное агентство Кореи. "Это подвело черту под предположениями мировой общественности, которая гадала о возможности изменения политики США в отношении КНДР", - добавил замглавы МИД.

По его словам, санкции Вашингтона не окажут никакого влияния на политику Пхеньяна. Ким Ын Чхоль назвал глупым подход США, "надеющихся на результат, повторяя сценарий", который ни к чему не привел. "Поскольку нынешняя администрация США подтвердила намерение до последнего враждебно относиться к нам, мы тоже будем до последнего зеркально относиться к ним", - заключил он.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа, который в ходе своего первого срока несколько раз встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в экспертном сообществе и СМИ высказывались предположения о новом саммите. Это обсуждалось, в частности, в связи с недавним азиатским турне Трампа. Эксперты предполагали, что он мог бы провести переговоры с лидером КНДР на межкорейской границе, как в 2019 году. Однако в городе Кёнджу в Республике Корея, где проходил саммит экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, Трамп заявил, что не смог согласовать время встречи с Ким Чен Ыном.