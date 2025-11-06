Рубио заявил, что в 2026 году намерен посетить все страны Центральной Азии

Госсекретарь США посетовал на то, что американские власти в последние 10 лет не уделяли достаточного внимания данному региону

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в следующем году намерен посетить Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

"Я лично <...> намерен посетить все пять [стран] в следующем году", - сказал он на приеме в Госдепартаменте с участием руководителей внешнеполитических ведомств указанных государств. "Я знаю, что это будет поездка на неделю или дольше", - добавил дипломат.

Госсекретарь США отметил, что американский бизнес заинтересован в расширении доступа к рынкам упомянутых стран Центральной Азии. Рубио посетовал на то, что американские власти в последние 10 лет не уделяли достаточного внимания данному региону. Он заверил, что администрация президента США Дональда Трампа настроена на "совместную работу на двусторонней основе или на уровне региона" с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. Глава Белого дома намерен встретиться с лидерами этих стран 6 ноября в Вашингтоне, добавил Рубио.