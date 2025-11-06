DPA: работу аэропорта Ганновера приостанавливали из-за дрона

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Полеты в аэропорту Ганновера были приостановлены на 45 минут вечером 5 ноября из-за неизвестного дрона, замеченного рядом с аэропортом. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта.

По его информации, аэропорт был закрыт с 22:00 (00:00 мск) до 22:45 (00:45 мск) после того, как пилот приближавшегося к воздушной гавани лайнера заметил дрон и сообщил о нем. По предварительным данным, беспилотник пролетал над близлежащей промышленной зоной. Из-за произошедшего некоторые рейсы были перенаправлены. Кроме того, наблюдались задержки при взлете и посадке самолетов.

Сейчас, как отмечает DPA, аэропорт работает в штатном режиме.

2 ноября работа аэропорта Бремена была почти на час нарушена из-за появления БПЛА вблизи воздушной гавани. В пятницу вечером берлинский аэропорт был закрыт примерно на два часа из-за обнаружения дрона. Чтобы компенсировать задержки, самолетам в порядке исключения было разрешено взлетать до 02:00 (04:00 мск) и приземляться всю ночь. Пять вылетевших самолетов воспользовались данным исключением.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.