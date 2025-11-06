Делегация Главного военно-политического управления ВС РФ прибыла в Пхеньян

Ее встречал замначальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, другие представители ВС КНДР и посол России Александр Мацегора

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Делегация Главного военно-политического управления ВС РФ, которую возглавил его начальник Виктор Горемыкин, прибыла 5 ноября в Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Горемыкин также занимает пост заместителя министра обороны РФ. В аэропорту делегацию встречал заместитель начальника главного политического управления Корейской народной армии Пак Ён Иль, другие представители ВС КНДР и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

В частности, 5 ноября российская делегация возложила цветы у монумента Освобождения, почтив память советских воинов. В церемонии приняли участие военнослужащие из почетного караула Корейской народной армии.

В последние годы обмены и сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировались. В конце октября экономическая делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым побывала в Пхеньяне. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.