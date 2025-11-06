Законодатель США Тейлор-Грин заявила об отсутствии президентских амбиций

Она заверила, что сосредоточена только на том, чтобы представлять Джорджию в нижней палате Конгресса

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) опровергла утверждения СМИ о том, что она планирует в 2028 году баллотироваться на пост президента США.

Законодатель в X назвала "беспочвенными слухами" публикацию американского портала Notus, в которой говорится, что она намерена претендовать на высший государственный пост. В эфире телеканала NewsNation Тейлор-Грин также заверила, что сосредоточена лишь на том, чтобы представлять Джорджию в нижней палате Конгресса.

Она последовательно выступает против дальнейшей военной помощи США Украине. Тейлор-Грин неоднократно критиковала Владимира Зеленского, называла его диктатором и подчеркивала, что тот не стремится к урегулированию украинского конфликта.