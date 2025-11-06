В Пхеньяне состоялись похороны экс-председателя президиума ВНС КНДР

Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Государственные похороны бывшего председателя президиума Верховного народного собрания (ВНС) КНДР Ким Ён Нама, который считался формальным главой государства, прошли в Пхеньяне. В церемонии принял участие лидер народной республики Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами партии и правительства встретил гроб с покойным Ким Ён Намом у входа на кладбище", - информирует агентство. Ким Ён Нам занимал пост председателя президиума Верховного народного собрания с 1998 по 2019 год. В то время председатель президиума ВНС считался формальным главой государства.

"В знак глубокого почтения нашей партии, государства и народа к памяти старого революционера, который подлинной верностью и пламенным патриотизмом прославил свою бесценную жизнь, был дан траурный оружейный салют", - добавляет ЦТАК. С речью выступил председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон.

"Перед стелой кладбища патриотов товарищ Ким Чен Ын поклонился всем павшим патриотам, которые твердой верой в победу революции и пламенным патриотизмом прославили свою героическую жизнь", - информирует агентство. Ким Ён Нам умер в возрасте 97 лет из-за полиорганной недостаточности вследствие онкологического заболевания.

Ким Ён Нам учился в СССР, сделал карьеру в дипломатическом ведомстве, дослужившись до министра иностранных дел. Он занимал важные посты при трех руководителях КНДР - Ким Ир Сене, Ким Чен Ире и Ким Чен Ыне. При Ким Чен Ире председатель президиума Верховного народного собрания часто представлял КНДР на саммитах с лидерами иностранных государств. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Ким Ён Нам запомнится в России как принципиальный сторонник углубления дружбы и сотрудничества между двумя странами.