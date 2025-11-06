Тайвань хочет приобрести более 600 легких систем для борьбы с беспилотниками

Стоимость проекта оценивается более чем в $312 млн

ГОНКОНГ, 6 ноября. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня намерено приобрести не менее 635 легких систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в течение следующих трех лет. Как сообщила газета Taipei Times, стоимость проекта оценивается в 9,67 млрд тайваньских долларов (более $312 млн).

Проект еще должен пройти одобрение законодательного органа острова. Производители, которые намерены участвовать в проекте, должны представить систему, способную перехватывать дроны, ставить им помехи и искажать навигационные данные. Оборонное ведомство сообщило, что такая система должна быть легкой и компактной для транспортировки на автомобилях и малых катерах и требовать не более 15 минут для установки одним или двумя операторами. Она должна обнаруживать более 10 целей в зоне радиусом 4 км, поражать беспилотники, работающие на частотах от 433 МГц до 5,8 ГГц на расстоянии до 2 км.

Компании, которые будут отобраны для проекта, должны поставить первую партию из 242 систем для испытаний в течение 180 дней с момента получения уведомления о заключении контракта, а вторую партию из 393 систем - в течение 180 дней после прохождения эксплуатационных испытаний, сообщает газета.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.