NYT: активы Трампа в Нью-Йорке могут удержать его от нападок на нового мэра

Издание при этом полагает, что американский лидер может применить к городу аналогичные меры, которые он ранее использовал против штатов и мегаполисов, управляемых демократами

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Наличие крупных активов в Нью-Йорке может помешать президенту США Дональду Трампу развязать против избранного мэра города Зохрана Мамдани полноценную кампанию, аналогичную тем, что американский лидер устроил против других управляемых демократами мегаполисов и штатов. Такое мнение высказала газета The New York Times в редакционной статье.

Читайте также

Победа Зохрана Мамдани. Нью-Йорк впервые возглавит мусульманин

Издание полагает, что Трамп может применить к Нью-Йорку аналогичные меры, которые он ранее использовал в отношении штатов и городов, управляемых демократами, - урезать миллиарды долларов федеральных субсидий и ввести войска Национальной гвардии. Президент уже пригрозил, что может так поступить, оставив городу "лишь самый необходимый минимум" федеральных средств, однако Трамп, как коренной нью-йоркец, "кровно заинтересован в финансовом процветании Нью-Йорка из-за своих многочисленных активов в городской недвижимости", отмечает NYT.

Тем не менее, продолжила газета, в случае реализации сценария с урезанием федеральных средств городу у Мамдани есть лишь единственный способ противостоять этому - идти в суд. "У Мамдани, похоже, мало рычагов сопротивления администрации Трампа, кроме судебных разбирательств, поэтому избранный мэр пообещал нанять дополнительно 200 адвокатов в юридический департамент города", - говорится в статье.

5 ноября Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, поле чего пообещал "остановить Трампа" и его последователей. Он также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.