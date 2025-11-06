Еврокомиссия обеспокоилась выдачей Сербией гражданства россиянам

Это "представляет потенциальные риски для безопасности ЕС", говорится в ежегодном докладе ЕК о расширении

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) выразила обеспокоенность, что россияне могут стать гражданами Сербии и тем самым получить право безвизового въезда в ЕС. Об этом говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии о расширении.

"Визовая политика Сербии по-прежнему лишь частично соответствует списку третьих стран ЕС, гражданам которых требуется виза. Получение права безвизового въезда в ЕС для граждан России путем предоставления им сербского гражданства представляет потенциальные риски для безопасности ЕС", - утверждается в докладе.

Граждане Сербии могут въехать в страны Шенгенской зоны без визы на срок до 90 дней. Это касается всех стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Для поездок в страны ЕС гражданам Сербии требуется только паспорт.