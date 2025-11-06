Кобахидзе назвал необходимым запрет оппозиционных партий для защиты демократии

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" ранее подала иск в Конституционный суд с требованием запретить партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Запрет некоторых оппозиционных партий является необходимым для защиты демократии в Грузии, так как указанные политические силы выступают против грузинской государственности, не признают действующую власть. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Это является важным делом для нашей страны. Вы видите, что наша страна и ее политическая система ходят по замкнутому кругу. Существует криминальная группировка, иностранная агентура, которая не дает покоя стране. Это антидемократичные, неконституционные силы по своему содержанию, которые всегда стараются свергнуть конституционный строй страны", - сказал Кобахидзе. "В таких условиях, конечно же, демократическая система должна защитить себя".

Ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд страны с требованием запретить партию бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", а также политические объединения "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия".

Основанием для иска в КС послужило заключение парламентской следственной комиссии. В частности, она установила, что во время правления (2004-2012) партии Саакашвили массово нарушались права человека. Эти нарушения носили системный характер. Кроме того, после прихода к власти "Грузинской мечты" в 2012 году движение Саакашвили уже в роли оппозиции продолжило подрывную деятельность против государства.

В парламенте Грузии с февраля по август работала временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили и позднее. Предметом разбирательства были военный конфликт в августе 2008 года, случаи давления на бизнесменов и жестокого обращения с заключенными. Парламент Грузии принял закон, пожизненно запрещающий политическую деятельность членам партий, объявленных судом вне закона.