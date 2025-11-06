Финляндия хочет включить аэродром на востоке в программу военной мобильности ЕС

Посадочная полоса будет расположена у дороги, на ремонт которой уже было выделено около €180 млн

СТОКГОЛЬМ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии планируют включить аэродром Леппявирта на востоке республики в программу военной мобильности и список объектов двойного назначения. Об этом заявила министр транспорта и связи страны Лулу Ранне.

"Нужно включить запасной аэродром в Леппявирта в программу военной мобильности и в список объектов двойного назначения, чтобы получить финансирование от ЕС", - заявила министр в интервью телерадиокомпании Yle.

Как утверждается в публикации, посадочная полоса будет расположена у дороги, на ремонт которой уже было выделено около €180 млн. По словам Ранне, Финляндия может получить из фондов ЕС до €20 млн на ее строительство.

Бригадный генерал военно-воздушных сил Финляндии Аки Пуустинен заявил, что запасные аэродромы необходимы "для рассредоточения военной техники как внутри военных баз, так и в различных регионах" страны. По его словам, они нужны для "повышения боеспособности в случае войны". Сообщается, что истребители F-35 также могут быть размещены на запасных аэродромах.