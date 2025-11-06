WSJ: сотни бойцов ХАМАС находятся в туннелях под частью Газы

По данным газеты, израильская сторона добивается взятия боевиков в плен или их полного уничтожения

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен бойцов палестинского движения ХАМАС остаются запертыми в подземных туннелях под контролируемой Израилем частью сектора Газа. Если они будут атаковать позиции еврейского государства, это может привести к срыву соглашения о режиме прекращения огня, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации издания, вопрос о дальнейшей судьбе бойцов ХАМАС стал предметом споров в переговорах о переходе ко второму этапу реализации перемирия. В то время как представители ХАМАС стремятся эвакуировать своих бойцов на подконтрольную им часть Палестины, израильская сторона добивается взятия боевиков в плен или их полного уничтожения. При этом, как утверждают в ХАМАС, с марта связь с находящимися под землей бойцами была утрачена, ее удалось восстановить лишь недавно. Однако Израиль считает, что связь с бойцами у ХАМАС была и лидеры движения могли приказать им перестать атаковать израильские позиции.

По утверждениям ХАМАС, под землей находятся около сотни их бойцов, в то время как Израиль и арабские страны оценивают их численность в 200-300 человек. Большая часть из них находится в районе города Рафах, также вооруженные формирования остались в северной и центральной частях Газы. Как пишет WSJ, ранее представители ХАМАС предупреждали, что их бойцы могут инициировать боевые столкновения с израильской армией, отказываясь подчиниться правилам, вступающим в силу после прекращения огня. При этом израильские военные пытаются брать боевиков в плен, а не убивать их, опасаясь, что палестинское движение приостановит выдачу тел израильских заложников.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа после того, как сторонники ХАМАС, по версии еврейского государства, нарушили перемирие, обстреляв военных в районе Рафаха на юге сектора. Армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. По данным Минздрава палестинского анклава, в результате израильских ударов погибли 104 человека, еще 253 получили ранения.