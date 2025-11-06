В Польше за год хотят отправить на военную подготовку около 400 тыс. человек

Программа "Образование с армией" стартует в тестовом режиме 22 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Не менее 400 тыс. поляков пройдут различные виды военной подготовки в 2026 году. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"В 2026 году мы обучим в общей сложности около 400 тыс. человек - индивидуально, в группах, в рамках программы "Образование с армией", в рамках подготовки резервистов и добровольной базовой военной службы", - рассказал Томчик на презентации программы всеобщей военной подготовки. Трансляцию мероприятия вел телеканал TVP Info.

Как сообщают в польском оборонном ведомстве, программа всеобщей военной подготовки в Польше стартует в тестовом режиме 22 ноября, с 2026 года программа будет реализовываться в полном виде. Желающим будет предложено два варианта обучения: курсы обороны без предоставления статуса резервиста (кибергигиена, базовый курс по безопасности, первая медицинская помощь, курс выживания) и военная подготовка с получением статуса резервиста.