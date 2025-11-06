Орбан вылетел в США

Премьер Венгрии на встрече с американским лидером Дональдом Трампом обсудит украинский конфликт и антироссийские санкции

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился с официальным визитом в Вашингтон, где 7 ноября будет принят в Белом доме президентом США Дональдом Трампом. Главными темами переговоров между ними станут урегулирование украинского конфликта и развитие двусторонних экономических отношений, в том числе в области энергетики.

Орбан заявил, что будет стремиться вместе с Трампом "открыть новую главу в отношениях между Венгрией и США". "Наша цель - наладить стратегическое сотрудничество, которое будет охватывать энергетические связи, инвестиции, сотрудничество в области обороны и согласование позиций по поводу мира после российско-украинской войны", - написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он опубликовал фотографии вылета венгерской делегации из Будапештского международного аэропорта имени Ференца Листа.

"Возможность установления мира на Украине будет приоритетным пунктом повестки дня", - сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, готовивший встречу лидеров двух стран вместе с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, Орбан и Трамп принадлежат к "глобальному большинству, выступающему за мир", и это придает их встрече важное значение.

Венгрия по-прежнему связывает с Трампом основные надежды на урегулирование конфликта на Украине и рассчитывает на его новую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. "Венгрия готова принять мирный саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу", - сказал глава МИД журналистам в преддверии визита Орбана в Вашингтон.

Санкции и инвестиции

Говоря о второй ключевой теме предстоящих переговоров в Белом доме, Сийярто сообщил о подготовке "большого пакета договоренностей" по экономике, которые должны обеспечить Венгрии приток американских инвестиций, а также долгосрочные гарантии энергобезопасности. Накануне поездки за океан Орбан не скрывал, что хотел бы добиться для Венгрии исключений из новых американских санкций, введенных против российских нефтегазовых компаний "Роснефть" и "Лукойл". Они мешают Венгрии получать по трубопроводам энергоносители из РФ на основе долгосрочных контрактов. Трамп подтверждал, что Орбан уже обращался к нему с такой просьбой, но решение по этому вопросу пока не принято.

Помимо этого, Венгрия планирует расширить сотрудничество с США в области атомной энергетики, в том числе получать через 3-4 года американское ядерное топливо для АЭС в Пакше в дополнение к российскому. Будапешт также заинтересован в возобновлении соглашения об избежании двойного налогообложения, которое отказалась продлить администрация Джо Байдена.

Она же, по словам Сийярто, из "политической мести" ввела санкции против РФ, затруднявшие сооружение в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту Росатома. Администрация Трампа их отменила, а также восстановила для венгерских граждан безвизовый въезд в США, что позволило главе МИД говорить о "золотом веке" в отношениях между двумя странами. Правительство Венгрии рассчитывает, что визит Орбана закрепит стабильный характер этих отношений.

Премьер-министра сопровождает в поездке большая делегация, в которую вошли члены его кабинета и лидеры бизнеса. Как сообщил Сийярто, "министры и руководители компаний проведут отдельные двусторонние переговоры со своими партнерами, главами федеральных ведомств и генеральными директорами".

С прицелом на выборы

Орбан остановится в Вашингтоне в Блэр-хаус - резиденции для почетных гостей, расположенной напротив Белого дома через Пенсильвания-авеню. Это будет уже шестая полноценная встреча лидеров двух стран и первая с тех пор, как 20 января Трамп после победы на выборах вновь занял пост президента США. По словам Сийярто, все последние годы "они поддерживали постоянные контакты и регулярно консультировались друг с другом на полях крупных международных мероприятий". Орбан неоднократно гостил у Трампа в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Орбан был единственным руководителем из стран Евросоюза, открыто поддерживавшим Трампа, когда тот оказался в оппозиции после своего первого президентского срока, проиграв выборы Байдену. Считается, что они придерживаются схожих консервативных взглядов по многим политическим и социальным вопросам. Благодаря этому венгерский премьер сохранил с президентом США, возможно, самые лучшие отношения среди всех европейских политиков.

Трамп не остался в долгу и недавно также открыто высказался в поддержку Орбана на предстоящих парламентских выборах. Они пройдут в Венгрии в апреле 2026 года. Конкретные результаты поездки в Вашингтон могут помочь премьеру и правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" укрепить политические позиции в своей стране.