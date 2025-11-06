Депутат Рады Дмитрук призвал Джоли вызволить людей из других ТЦК на Украине

Политик также отметил, что после задержания водителя актрисы властям будет трудно утверждать, что видео о деятельности украинских аналогов военкоматов - фейки

Редакция сайта ТАСС

© Legacy of War Foundation/ Handout via REUTERS

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли посетить другие территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине и забрать оттуда остальных мобилизованных. Об этом политик, покинувший страну из-за преследования, написал в своем Telegram-канале, комментируя инцидент с мобилизацией водителя актрисы.

"Здесь я хочу сказать только одно: может быть, Анжелина Джоли объездила бы и другие ТЦК по Украине и забрала других людей - священников, учителей, врачей. Это была бы по-настоящему гуманитарная миссия, ведь она сама уже стала свидетелем происходящего и приняла участие в процессе, - написал он. - Поэтому я призываю Анджелину Джоли посетить ТЦК и помочь освободить других ни в чем не повинных людей, которых завтра отправят на убой".

Дмитрук также отметил, что после задержания водителя актрисы властям будет трудно утверждать, что видео о деятельности ТЦК на Украине - фейки.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя.