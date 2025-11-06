ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Депутат Рады Дмитрук призвал Джоли вызволить людей из других ТЦК на Украине

Политик также отметил, что после задержания водителя актрисы властям будет трудно утверждать, что видео о деятельности украинских аналогов военкоматов - фейки
Редакция сайта ТАСС
09:36
© Legacy of War Foundation/ Handout via REUTERS

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал голливудскую актрису Анджелину Джоли посетить другие территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине и забрать оттуда остальных мобилизованных. Об этом политик, покинувший страну из-за преследования, написал в своем Telegram-канале, комментируя инцидент с мобилизацией водителя актрисы.

"Здесь я хочу сказать только одно: может быть, Анжелина Джоли объездила бы и другие ТЦК по Украине и забрала других людей - священников, учителей, врачей. Это была бы по-настоящему гуманитарная миссия, ведь она сама уже стала свидетелем происходящего и приняла участие в процессе, - написал он. - Поэтому я призываю Анджелину Джоли посетить ТЦК и помочь освободить других ни в чем не повинных людей, которых завтра отправят на убой".

Дмитрук также отметил, что после задержания водителя актрисы властям будет трудно утверждать, что видео о деятельности ТЦК на Украине - фейки.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье в Херсонской области сообщал, что команда голливудской актрисы Анджелины Джоли, которая посетила Херсон, звонила в офис Владимира Зеленского, чтобы вызволить из ТЦК своего водителя. 

УкраинаДжоли, Анджелина