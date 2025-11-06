EUobserver: в ЕС надеются, что США не вмешаются в переговоры по климату в Бразилии

Собеседник портала отметил, что, в отличие от Соединенных Штатов, Китай "по-прежнему сохраняет приверженность международным действиям по борьбе с изменениями климата"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Европейские политики рассчитывают, что США "не станут вмешиваться" в проведение конференции об изменении климата в Бразилии подобно тому, как американская делегация ранее на переговорах в Лондоне якобы помешала принять климатическое соглашение. Об этом порталу EUobserver заявил неназванный европейский чиновник.

"Мы бы не хотели повторения того, что произошло в Лондоне", - сказал он.

При этом собеседник портала отметил, что, в отличие от США, Китай "по-прежнему сохраняет приверженность международным действиям по борьбе с изменениями климата".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатов сообщала, что на переговорах в штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне в октябре делегация из США использовала "хулиганскую тактику", чтобы сорвать принятие рамочной конвенции ООН о введении налога на выбросы углерода в сфере судоходства. Собеседники газеты отмечали, что американские чиновники угрожали дипломатам из малых стран Африки и островных государств Тихого океана и Карибского моря. Американские дипломаты заявляли, что США лишат граждан этих стран возможности въезда в Штаты и транзита, если их делегаты поддержат конвенцию вопреки интересам Белого дома.

Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-30 пройдет в столице бразильского штата Пара на севере республики с 10 по 21 ноября. Организаторы сообщили, что перед климатической конференцией состоится саммит, который запланирован на 6 и 7 ноября. При этом США не планируют принимать участие в конференции.

Во время выступления на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что не верит предупреждениям об изменении климата, назвав их "величайшим мошенничеством". В начале 2025 года Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения, созданного с целью объединить усилия государств по сдерживанию климатических изменений.