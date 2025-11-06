Экс-премьер Тарлев: решение закрыть Русский дом углубляет раскол в Молдавии

Большая часть молдаван не поддерживает курс на разрыв отношений с Россией, отметил Василий Тарлев

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Решение молдавских властей закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе углубит опасный раскол внутри общества, большая часть которого не поддерживает курс на разрыв отношений с РФ. Об этом заявил экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

"Закрытие Русского культурного центра в Кишиневе не принесет Молдове ничего хорошего: ни в плане экономики, ни в плане общественного согласия. Это решение не усиливает государство, а лишь углубляет разделение и недоверие внутри общества. Ведь культурные связи, какими бы они ни были, - это всегда мосты между народами, а не стены", - написал он в Telegram-канале. Тарлев раскритиковал курс президента Молдавии Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности на разрыв отношений с Россией, который, как показывают опросы, не поддерживает большинство населения страны.

По мнению экс-премьера, после закрытия Русского культурного центра власти "могут предложить снести, к примеру, памятник Пушкину - как "агенту русского влияния". "Но культура - не политика. Отказ от культурного диалога - это отказ от самой идеи мира и взаимного уважения, без которых невозможно построить будущее единой, мирной и сильной Молдовы", - подчеркнул Тарлев.

В среду правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Среди причин в документе указывается якобы существующий "риск продвижения Россией искаженных нарративов" с помощью этого соглашения. Молдавия заявила о решении выйти из соглашения, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Как говорилось на заседании, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Отношения между РФ и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. В дипведомстве добавили, что Москва настроена на дружественные отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.