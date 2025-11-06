Лукашенко призвал украинцев приезжать в Белоруссию

Белорусский лидер отметил, что республика с удовольствием примет граждан Украины

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил украинцев приезжать в республику. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем. Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам в плане образования, здравоохранения", - сказал глава государства на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять.

Лукашенко отметил, что многие приехавшие из Украины переселенцы уже работают, в том числе, в Гомельской области. "Мы готовы их принимать. Для нас украинцы - это благо. Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке, - сказал президент. - Тем не менее, беда пришла в дом нашего соседа. Думаю, что устаканимся мы с этой проблемой".