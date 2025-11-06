Bloomberg: Турция полностью не откажется от российских ЗРК С-400

Поставка С-400 в Турцию © Turkish Defence Ministry via AP

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Турции не планируют полностью отказываться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400, как того потребовала администрация США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждается в публикации, власти Турции заявили о готовности пойти на компромисс в вопросе о будущем комплексов С-400. Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО. По данным источников, турецкие власти готовы согласиться на создание "совместного военного механизма" для контроля за использованием С-400.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщал, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.