Лукашенко назвал 2025 год тяжелейшим для сельского хозяйства

При этом республика получает рекордный урожай зерна, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал рекордным собранный в республике урожай зерна, отметив при этом, что 2025 год был тяжелейшим для сельского хозяйства. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Настоящие славяне. Когда нас жиманет ситуация, тогда мы готовы умереть, но все сделать. Этот год был тяжелейший для сельского хозяйства. Я не помню таких суровых лет", - сказал он.

Тем не менее, по словам Лукашенко, в 2025 году республика получает рекордный урожай зерна. "У нас под 11 млн тонн. Достижение великое - если на одного человека одна тонна зерна. У нас больше, чем одна тонна. И значительно больше. Это хороший урожай. Я к тому, что прижало нас, и мы доброе дело сделали", - рассказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что весной из-за заморозков пришлось сдвинуть на две-три недели посевную кампанию. "На две - три недели сдвинулась посевная кампания. Естественно, сдвинулись и уборочные недели", - сказал президент.