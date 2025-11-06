Украина получила от Латвии 21 БТР

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль также сообщил о передаче Киеву 12 разведывательных машин CVR(T)

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Киев получил от Риги 21 бронетранспортер Patria 6x6, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин состоялась сегодня в Риге на военной базе Адажи", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, техника предназначена для Сил специальных операций ВСУ, а всего в текущем году Киев получил все 42 бронемашины. "Кроме того, латвийцы передали нам еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), являющихся частью ранее объявленного пакета военной помощи", - добавил Шмыгаль.

Партнеры Киева после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи украинской стороне. Однако, как отмечают аналитики, эти средства в значительной части остаются в самих странах-донорах, так как идут на финансирование их военных программ помощи Украине или закупки оружия и боеприпасов для ВСУ у американских и европейских производителей.